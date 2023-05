Am Dienstag ist es im Dienstgebiet der Polizei Frankenthal mehrfach zu Schockanrufen gekommen. Dabei sei gegenüber den Angerufenen behauptet worden, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall erlitten habe und eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro hinterlegt werden müssen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Betrüger in einem Fall Erfolg mit ihrer Masche. Demnach habe ein 58-jähriger aus Beindersheim dazu gebracht werden können, Goldmünzen im Wert von etwa 20.000 Euro an einen Mann zu übergeben, der sich als Bote des Amtsgerichts ausgegeben haben soll.

Der geschädigte Beindersheimer sei per Telefon von einem vermeintlichen Staatsanwalt nach Ludwigshafen-Hemshof gelotst worden, wo der 58-Jährige die Münzen übergeben hatte. Der Mann, der die Münzen entgegen genommen hat, wird als Mitte 30, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit Drei-Tage-Barte und rundlichem Gesicht beschrieben. Zur Tatzeit hat er eine blaue Schildmütze und eine dunkelblaue Jacke getragen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefon-Nummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.