Eine deutliche Häufung von sogenannten Schockanrufen registriert die Polizei in Frankenthal. Am Mittwoch hätten sich acht Betroffene gemeldet, heißt es auf Nachfrage, am Montag waren es vier. Alle Angerufenen hätten den Betrug jedoch durchschaut. Die Täter gaben sich laut Bericht als Polizeibeamte, Staatsanwälte und Richter oder als angebliche Verwandte in Geldnot aus. Zum Teil sei eine spezielle Software genutzt worden, so dass eine verfälschte Rufnummer angezeigt wird. Dies solle vorspiegeln, dass es sich um einen echten Anruf der Polizei handle. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht. Beim kleinsten Verdacht sollten Betrugsopfer das Gespräch beenden und die Polizei unter der Notrufnummer 110 kontaktieren.

Auch in Ludwigshafen berichtet die Polizei von einer Zunahme bei Telefonbetrug. In einem Fall erbeuteten falsche Europol-Beamte mehrere Tausend Euro.

