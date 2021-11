Mehrere betrügerische Anrufe, die Polizei spricht von Schockanrufen, haben am Dienstag Einwohner im Osten des Leiningerlands erhalten. Ein angeblicher Professor aus der Frankenthaler Stadtklinik versuchte Eltern davon zu überzeugen, dass ihr Kind mit einer Coronavirusinfektion auf der Intensivstation im Sterben liege. Man benötige dringend ein Medikament, das 30.000 Euro koste. In das Telefonat, so die Polizeiinspektion Grünstadt, sei noch eine weinerliche Stimme eingebaut worden, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Die Angerufenen hätten die neue Masche aber schnell durchschaut, heißt es im Bericht der Beamten.