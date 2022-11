In Flomersheim ist ein 88 Jahre alter Senior Betrügern auf den Leim gegangen und hat ihnen Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro überlassen. Nach Angaben der Polizei Frankenthal ist der Mann am Montag auf einen sogenannten Schockanruf hereingefallen. Am Telefonat hatte ein Unbekannter ihm von einem Verkehrsunfall des Sohnes berichtet. Als dessen Verursacher müsse er 225.000 Euro Kaution zahlen. Zur Übergabe des Schmucks sei es gegen 18.30 Uhr in der Kolpingstraße auf Höhe von Hausnummer 2 gekommen, berichten die Beamten. Zum Abholen der Wertsachen sei eine 30 bis Jahre alte Frau erschienen. Sie soll der Beschreibung zufolge etwa 1,65 Meter groß und vollschlank sein. Die Verdächtige habe lange dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Die Tat hatte der Sohn des Geschädigten am Dienstag angezeigt. Hinweise möglicher Zeugen des Vorgangs an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.