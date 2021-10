Unter enormem zeitlichen und emotionale Druck schafften es Betrüger, eine Wormserin um ihr Erspartes zu bringen. Laut Polizei erhielt die 67-jährige Rentnerin am Dienstagvormittag einen Anruf ihrer Tochter, die sich schreiend und weinend meldete. Danach habe ein angeblicher Polizist das Gespräch fortgeführt. Beide gaukelten der Seniorin vor, die Tochter habe bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall eine Radfahrerin tödlich verletzt. Gegen Zahlung einer Kaution könne die Mutter verhindern, dass ihre Tochter in Untersuchungshaft komme. Die Rentnerin sei daraufhin bereit gewesen, zu bezahlen und habe einem angekündigten Kurier 40.000 Euro in bar ausgehändigt. Erst Stunden später sei der Betrug offensichtlich geworden.

Der Kurier soll etwa Anfang 20, 1,65 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er hatte dunkle Augen, buschige Augenbrauen und dunkle kurze Haare. Er war mit dunkler Stoffhose, dunkler Jacke und Reißverschluss und dunkelrotem Pullover bekleidet.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Telefonate, in denen es um ungewöhnliche Forderungen und unglaubwürdige Schilderungen geht, so schnell wie möglich zu beenden. Ist man unsicher, sollte man eine bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen und sich die Geschichte bestätigen lassen. Auch die Polizei ist jederzeit ansprechbar, sogar der Notruf 110 darf dafür gewählt werden. Weitere Tipps gibt es online unter www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/PP_Mainz/Aktuelles/Vorsicht_Betrug_Flyer.pdf