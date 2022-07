Harthausen steht unter Schock: In der Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis sind am Samstagmorgen zwei Senioren beim Brand eines Einfamilienhauses gestorben. Mehr über den Feuerwehreinsatz und die Reaktionen von Nachbarn lesen Sie hier.

Immer mehr Menschen in Europa sind von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen betroffen, sagt der renommierte Experte des Ludwigshafener St. Marienkrankenhauses, Jörg Hoffmann. Doch es gibt auch gute Nachrichten für Betroffene. Mehr lesen Sie hier.

Extrem lange Speicherzeiten und Programmabstürze während der Dateneingabe: Damit haben die Zuständigen für den Zensus derzeit zu kämpfen. Warum Befragte trotz ausgefüllter Formulare eine Mahnung im Briefkasten haben und welche Folgen die IT-Probleme haben? Hier steht mehr dazu.

Für den Dom gibt es sie schon, jetzt soll auch das zweite Weltkulturerbe in Speyer, die SchUM-Stätten, Hinweisschilder entlang der Autobahn 61 bekommen. Dafür haben sich gleich mehrere Fraktionen im Stadtrat eingesetzt. Einfach werden wird die Umsetzung laut der Stadt-Chefin Stefanie Seiler aber wohl nicht. Warum, lesen Sie hier.

Es war ein „perfekter Sommerabend“: So urteilten viele Gäste bei der Aktion „Picknick im Park“ im Mannheimer Luisenpark. Was den Familien am besten gefallen hat, lesen Sie hier.