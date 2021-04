Bis einschließlich Donnerstag, 8. April, wurden in dem Schnelltestzentrum auf dem Festplatz Benderstraße 2857 Personen getestet. 19 Tests fielen positiv aus. Das teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Das Angebot, sich in dem Zentrum kostenlos und ohne Anlass auf das Coronavirus testen zu lassen, besteht seit 16. März. Die Einrichtung, die von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Johanniter-Unfall-Hilfe betreut wird, ist montags und mittwochs jeweils von 16 bis 19 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr (Annahmeschluss um 17 Uhr) geöffnet.

Ab Mittwoch, 14. April, gibt es in Frankenthal außerdem ein zweites Schnelltestzentrum in der Innenstadt. Die Station im City-Center in der Speyerer Straße ist mittwochs von 11 bis 14 Uhr, freitags, 8 bis 14 Uhr, und samstags, 8 bis 13 Uhr, geöffnet. Wer sich testen lassen will, kann das unabhängig vom Wohnort tun und braucht dafür keine Anmeldung.

Eine Übersicht über Schnellteststellen in der Stadt und eine Einverständniserklärung zum Ausfüllen vorab gibt es im Internet unter www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum.

