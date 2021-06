Am Mittwoch, 9. Juni, ist das Schnelltestzentrum im City-Center ausnahmsweise geschlossen. Der Grund seien Personalengpässe, heißt es auf Nachfrage aus der Verwaltung. Betrieben wird die Station in der Speyerer Straße vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Frankenthaler, die sich per Schnelltest auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus prüfen lassen möchten, können an diesem Tag unter anderem die Einrichtung auf dem Festplatz Benderstraße nutzen, die von 16 bis 19 Uhr geöffnet ist. Das teilt die Verwaltung mit. Weitere Teststellen und alle Öffnungszeiten stehen unter https://corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum.