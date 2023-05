Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Mittwoch, 14. April, gibt es in Frankenthal ein zweites Schnelltestzentrum. An drei Tagen pro Woche können sich Besucher dann im City-Center in der Speyerer Straße kostenlos und ohne Anmeldung auf das Coronavirus testen lassen.

Die Testeinrichtung, die auf der Fläche des ehemaligen Modegeschäfts New Yorker untergebracht ist, ergänzt das bestehende Angebot eines Schnelltestzentrums auf dem Festplatz Benderstraße