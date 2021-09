Das Corona-Schnelltestzentrum auf dem Festplatz Benderstraße hat ab Freitag, 17. September, veränderte Öffnungszeiten. Freitags ist dann nach Angaben der Stadtverwaltung wieder von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die verlängerte Öffnungszeit sollte demzufolge vor allem Besuchern des vom Kulturzentrum Gleis 4 organisierten Festivals am Strandbad die Gelegenheit geben, sich bis 20.30 Uhr testen zu lassen. Mit dem Ende der Konzerte am vergangenen Wochenende sei der Service wieder angepasst worden. Wer einen Antigen-Schnelltest benötigt, kann zu folgenden Zeiten an den Festplatz kommen: Montag, 16 bis 19 Uhr; Dienstag, 10 bis 18 Uhr; Mittwoch, 16 bis 19 Uhr; Donnerstag, 10 bis 18 Uhr; Freitag, 11 bis 17 Uhr; Samstag, 10 bis 16 Uhr; Sonntag, 10 bis 15 Uhr. Betrieben wird das Testzentrum von der DLRG-Ortsgruppe Frankenthal (montags und mittwochs), der Johanniter-Unfall-Hilfe (dienstags, donnerstags und samstags) und von der MKS-Medical GmbH (freitags und sonntags). Informationen im Internet unter www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum.