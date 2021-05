Auf dem Parkplatz des Tiergartens am Hammelsdamm 101 hat die Wormser Paulus-Apotheke ein öffentliches Schnelltestzentrum eingerichtet. Ohne Termin kann man sich dort ab Freitag, 7. Mai, täglich zwischen 8.30 und 16.45 Uhr kostenlos testen lassen. Das Angebot richtet sich an alle Zoobesucher und Bürger, unabhängig von ihrem Wohnort, heißt es in einer Pressemeldung. Neben der Online-Reservierung für den Tiergartenbesuch ist seit Inkrafttreten der „Bundes-Notbremse“ auch ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, für alle Erwachsenen und Kinder ab sechs Jahren erforderlich, teilt der Tiergarten mit. Die Testpflicht entfällt wieder, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz in Worms dauerhaft unter 100 liegt.