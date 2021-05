Um Familienbesuche, insbesondere in den Altenheimen, am Muttertag zu erleichtern, sind die beiden Frankenthaler Schnelltestzentren am Samstag länger geöffnet. Auch an Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag kann man sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Auf dem Festplatz testet die DLRG-Ortsgruppe Frankenthal am Samstag, 8. Mai, von 10 bis 18 Uhr (statt 10 bis 16 Uhr). Im City-Center steht der Arbeiter-Samariter-Bund von 8 bis 16 Uhr für Testungen bereit – drei Stunden länger als sonst. Auch an den anstehenden Feiertagen sind die Schnelltestzentren geöffnet: An Christi Himmelfahrt, 13. Mai, testet die Johanniter-Unfall-Hilfe von 10 bis 18 Uhr auf dem Festplatz. Am Pfingstmontag, 24. Mai, steht die DLRG dort von 16 bis 19 Uhr bereit. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

In den Schnelltestzentren können sich alle Interessierten anlass- und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, unabhängig vom Wohnort. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Einwilligungserklärung kann vorab oder vor Ort ausgefüllt werden. Der Abstrich erfolgt im vorderen Nasenbereich. Wer negativ getestet wird, erhält eine Bescheinigung.

Neben dem Schnelltestzentrum gibt es in Frankenthal zehn weitere Stationen, bei denen kostenlos Antigen-Schnelltests angeboten werden – unter anderem Arztpraxen und Apotheken. Ein Link zur Übersicht auf der Website des Landes und weitere Informationen sind auf www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum zu finden.