Veränderungen bei den Schnelltestzentren am Festplatz und in der Villa Malta: Die DLRG gibt den Betrieb an einem Tag ab, der Malteser Hilfsdienst passt seine Öffnungszeiten an.

Die DLRG möchte sich, so die Darstellung der Stadtverwaltung, mit ihren Ehrenamtlichen wieder stärker auf ihre Kernaufgabe, den Wasserrettungsdienst, konzentrieren. Montags und mittwochs, jeweils 16 bis 19 Uhr, bleibt die Ortsgruppe Frankenthal allerdings auf dem Festplatz aktiv. Ab 3. Juli übernimmt aber die Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Bergstraße-Pfalz, an Samstagen die Testungen dort. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte, kann von 10 bis 16 Uhr ohne Anmeldung zur Benderstraße kommen.

Villa Malta wieder für Senioren offen

Der Malteser Hilfsdienst wiederum wird ab der kommenden Woche in seinem Testzentrum in der Villa Malta (August-Bebel-Straße 8) die Öffnungszeiten anpassen. Antigen-Schnelltests sind dann Montag, 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Freitag, jeweils 16 bis 19 Uhr, möglich. Hintergrund der Entscheidung sei zum einen, dass die Villa Malta künftig wieder dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr als Treffpunkt für Senioren geöffnet ist. Zum anderen möchten die Malteser Besuchern des Lux-Kinos eine zeitlich passende Testgelegenheit eröffnen, erklärt Stadtbeauftragter Michael Baumann. „Ziel ist es dabei, die Öffnungszeiten im besten Fall auf jeden Abend und das Wochenende auszudehnen.“ Dafür werden aber noch Helfer benötigt.

Noch Fragen?



Die Öffnungszeiten der Testzentren sind im Internet unter www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum zu finden.