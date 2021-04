Trotz des Maifeiertags sind die beiden Frankenthaler Corona-Schnelltestzentren nach Angaben der Stadtverwaltung auch am Samstag, 1. Mai, geöffnet. Auf dem Festplatz (Benderstraße) testet die DLRG-Ortsgruppe Frankenthal von 10 bis 16 Uhr. Im Schnelltestzentrum im City-Center (Speyerer Straße) bietet der Arbeiter-Samariter-Bund laut Stadt die anlass- und kostenlosen Schnelltests von 8 bis 13 Uhr an. Eine Anmeldung sei in beiden Testzentren nicht erforderlich. Informationen zum Angebot und zu weiteren Teststellen in der Region sind Internet auf der Seite www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum zu finden.