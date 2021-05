Wer sich vor einem Familientreffen oder einem Restaurantbesuch am Pfingstmontag, 24. Mai, auf das Coronavirus testen lassen will, hat dazu in Frankenthal zwei Möglichkeiten. Das Schnelltestzentrum auf dem Festplatz ist von 10 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Auch die Malteser bieten an diesem Tag von 16 bis 19 Uhr in ihrer Seniorenbegegnungsstätte Villa Malta, August-Bebel-Straße 8, Schnelltests an. An Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni, ist das Testzentrum auf dem Festplatz von 10 bis 18 Uhr in Betrieb.

Große Nachfrage am Vatertag

An Christi Himmelfahrt (13. Mai) nutzten 415 Menschen das Testangebot auf dem Festplatz. Der Vatertag war damit laut Stadtverwaltung der bisher besucherstärkste Tag. Insgesamt wurden in den Schnelltestzentren Festplatz und City-Center seit ihrer Eröffnung mehr als 12.000 Tests durchgeführt. 69 davon zeigten ein positives Ergebnis.

Testen ohne Anmeldung

In den Schnelltestzentren können sich alle Interessierten anlass- und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, unabhängig vom Wohnort. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Neben den drei Schnelltestzentren gibt es in Frankenthal weitere Stationen, bei denen kostenlos Antigen-Schnelltests angeboten werden – unter anderem Arztpraxen und Apotheken. Ein Link zur Übersicht auf der Website des Landes und weitere Informationen sind auf www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum zu finden.