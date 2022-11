Die Speyerer Fastfood-Institution „Currysau“ hat einen neuen Chef, der in der Gastro-Szene der Region kein Unbekannter ist. Er will etwas bewegen am St.-Guido-Stifts-Platz. Doch davor sind noch ein paar Hürden zu meistern. Welche das sind, steht hier.

Es geht um nicht weniger als die Zukunft einer bewährten und weit über Frankenthal hinaus gefragten Einrichtung, wenn Bezirksverband und Stadt Ende des Monats am Verhandlungstisch sitzen. Der Knackpunkt: Wie wird die Arbeit in der Integrativen Kindertagesstätte des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation ab kommendem Jahr finanziert? Mehr dazu lesen Sie hier.

Was geht mit einer Prothese? Dieser Frage geht Johannes Siegel in seinem Vortrag in Limburgerhof nach. Im Interview spricht er über mikroprozessorgesteuerte Kniegelenke und erklärt hier, warum die Entwicklung nicht mehr weit weg von „Star Wars“ ist.

Marie-Sophie I. heißt die neue Prinzessin der Stadt Ludwigshafen, die bei einem feierlichen Ball gekrönt und ins Amt eingeführt wurde. Ihr Heimatverein ist der Karnevalverein Rheinschanze. Wie sich die junge Frau in der Kampagne auch sozial engagieren möchte, lesen Sie hier.

Dass eine Schlossführung für blinde und sehbehinderte Menschen weitaus mehr ist als Exponate mit zusätzlichen Infotafeln in Brailleschrift auszustatten, zeigt die Mannheimer Schlossverwaltung mit ihrem neuen Angebot. Erstmals ist eine spezielle Führung angeboten worden. Den Bericht darüber finden Sie hier