Ein Lastwagen mit dringend benötigten Spenden hat sich aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf den Weg ins Erdbebengebiet in der Türkei gemacht. Welche Hürden die Helfer erwarten, was Angehörige vor Ort berichten und was sie zum Krisenmanagement der türkischen Regierung sagen, lesen Sie hier.

Wie soll die Stadt Ludwigshafen Millionen von Euro bei ihren Ausgaben einsparen? Unter den rund 370 Sparvorschlägen der Verwaltung befinden sich auch einige kuriose Dinge. Mehr dazu hier.

Der Fall einer Erzieherin, die nach ihrer Bewerbung wochenlang nichts von der Stadt Frankenthal hört und schließlich abspringt, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Umständliche und zeitraubende Abläufe sollen jetzt umgestellt werden. Wie sie das hinbekommen möchte, erfahren Sie hier.

Dass am Sonntag in Berlin politische Wahlen wiederholt werden müssen, lässt auch in pfälzischen Rathäusern die Alarmglocken schrillen. Die Stadt Speyer sieht sich gut aufgestellt - auch weil sie jetzt schon am Planen für die Wahlen 2024 ist. Wie sie Warteschlangen vermeiden will, lesen Sie hier

Unter großem Besucherandrang ist am Donnerstag in den Mannheimer Maimarkthallen die Aus- und Weiterbildungsmesse „Jobs for Future“ gestartet. Rund 300 Aussteller machen hier Lust auf Berufe – und werben um Azubis. Hier erfahren Sie mehr.