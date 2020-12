Drei Verkehrsunfälle, die sich am Dienstagmorgen auf schneeglatter Fahrbahn ereignet haben, meldet die Polizei in Worms. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Gegen 6 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw die K11 von Pfeddersheim kommend in Richtung Mörstadt. Weil er seine Geschwindigkeit nicht der winterlichen Witterung angepasst hatte und zu schnell unterwegs war, kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Wie die Beamten vor Ort feststellten, hatte der 20-Jährige noch die Sommerreifen montiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden, heißt es im Polizeibericht weiter.

Lkw gerät beim Rangieren ins Schleudern

Auch bei einem weiteren Verkehrsunfall war der Fahrer noch mit Sommerreifen unterwegs. Kurz vor 7.30 Uhr krachte es, als der 42-Jährige auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen kam. In der Donnersbergstraße in Worms prallte der Pkw in einer Linkskurve gegen einen Poller neben der Fahrbahn. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Wie die Polizei in Worms außerdem berichtet, geriet um 8 Uhr ein Lastwagen in der Bahnhofstraße beim Rangieren auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. Der Lkw kollidierte mit einem Poller und verursachte Sachschaden.

Tipps von der Polizei

Weil auch an den kommenden Tagen mit nassglatten und rutschigen Straßen zu rechnen ist, rät die Polizei zu einer umsichtigen und den Witterungsverhältnissen angepassten Fahrweise. Autos sollten vor Fahrtantritt komplett von Schnee und Eis befreit werden. Aktuell sollte auch niemand mehr mit Sommerreifen unterwegs sein. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass sich das Fahrzeug technisch in einwandfreiem Zustand befindet. Insbesondere auf eine funktionierende Beleuchtung und Frostschutz in der Scheibenwaschanlage sei zu achten, teilt die Polizei mit.