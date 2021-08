Bei einem Einbruch erwischt wurde eine junge Frau am Donnerstag gegen 12 Uhr. Dennoch konnte sie unerkannt mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro fliehen. Laut Polizei Worms bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Nordendstraße die offenstehende Abschlusstür zur Nachbarwohnung. Misstrauisch geworden, habe der Mann in der Wohnung nachsehen wollen und sei dabei auf eine ihm unbekannte Frau getroffen. Als er sie angesprochen habe, sei diese geflüchtet. Die verständigte Wohnungseigentümerin habe festgestellt, dass Schmuck entwendet worden war. Nach Erkenntnissen der Polizei hat die unbekannte Täterin vermutlich die Wohnungstür aufgehebelt. Sie wird als Südländerin, 25 bis 28 Jahre alt, schlank, schwarzhaarig und 1,63 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug sie ein rosafarbenes Top, hellblaue Jeans und hatte eine braune Umhängetasche bei sich. Die Polizei Worms bittet um Hinweise per Telefon unter 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.