Eine hoch betagte Frankenthalerin ist am Donnerstag Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde sie von einem vermeintlichen Onlineshop für Bekleidung angerufen und mit einer Geldforderung in Höhe von 40.000 Euro verunsichert. Kurze Zeit später wurde die Frau erneut kontaktiert. Diesmal gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und behauptete, dass ihre Daten bei einer Razzia entdeckt worden seien. Deshalb würden ein Kriminalbeamter und ein Staatsanwalt gleich zu ihr kommen, um Wertgegenstände zu sichern. Um 14 Uhr erschienen zwei Männer am Haus der Seniorin in der Jahnstraße. Ihnen händigte die Frau laut Polizei Schmuck im Wert von circa 150 Euro aus. Die unbekannten Männer flüchteten zu Fuß. Die Polizeiinspektion Frankenthal nimmt Hinweise zu dem Fall unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.