Regionale Erzeugnisse aus der Landwirtschaft und dem Weinbau, darauf können sich Besucher des Frankenthaler Bauernmarkts freuen. Am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr, werden mehr als 30 Direktvermarkter auf dem Rathausplatz und in der Fußgängerzone ihre Stände aufbauen. In der Erkenbert-Ruine findet zeitgleich ein Kunsthandwerkermarkt statt.

Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) und Miss Strohhut Isis Jendahl eröffnen das Marktgeschehen am Samstag um 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Jagdhornbläsergruppe Hubertus Dannstädter Höh tritt bei der Eröffnung sowie um 12 und 13 Uhr auf. Von 15 bis 17 Uhr sorgen „Die Gaudis“ der Donaudeutschen Landsmannschaft für Musik. Am 1. September spielt das Blasorchester Mörsch von 15 bis 17 Uhr.

Im Mittelpunkt des Bauernmarktes stehen jedoch kulinarische Genüsse. Angeboten werden Obst und Gemüse, Feinkost, Backwaren, französische Salami, Schwarzwälder Schinken, Reichenbacher Musikantenbrot, Essige, Öle, Marmeladen, Mirabellen im Glas, Honig, Kürbisse, Hausmacher Wurst, Neuer Wein, Säfte, Secco und Sekte, Edelbrände, Liköre, Pfälzer Spezialitäten, hausgemachte Knödel, Räucherfisch, Minikäselaibe, bretonisches Buttergebäck, Cidre, Zitronenlimonade und mehr. Zudem gibt es Artischockenblüten, Keramikartikel, herbstliche Dekorationsartikel, Korbwaren, handgebundene Türkränze, Patchwork und kreative Stoffarbeiten, ätherische Öle, Holzdesign und Holzdekorationen, Tischdecken im mediterranen Stil, Lavendelöle, Wärme- und Kuschelschafe, Duftkissen, Skulpturen und Herbstdeko, Holztäfelchen, Blechschilder sowie das „Pälzer Dubbe“-Sortiment und selbstgenähte Stoffartikel.

Historisches Ambiente

Traditionelles Handwerk wie Drechselarbeiten, das Binden von Kränzen und Sträußen sowie Korbflechten werden vorgeführt. Der Naturschutzbund (Nabu) informiert über naturschutzrelevante Themen. Neben den Probierständen gibt es Dampfnudeln mit Vanille- oder Weinsauce, Kartoffelsuppe, Fisch-, Saumagen- und Wurstbrötchen sowie Wildspezialitäten.

Im historischen Ambiente der Erkenbert-Ruine präsentieren mehr als 20 Kunsthandwerker ihre Werke. Für den Markt verantwortlich sind zum dritten Mal Dagmar und Roland Falkenhagen. Angeboten werden Schmuck von einer Goldschmiedemeisterin, Upcycling-Schmuck aus Papier, Kaffeekapseln oder Fahrradschläuchen, Papierblumen, besondere Mode, handgewebte Schals, Teppiche, textile Unikate aus einer Schafzucht, Balsam-Essige und Liköre, Wohndeko, Floristik, bepflanzte Objekte, Arbeiten aus Holz, Keramik, Porzellan, Glas und Papier sowie Hundehalsbänder und -leinen. Der Eintritt zum Bauern- und Kunsthandwerkermarkt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.frankenthal.de/bauernmarkt.