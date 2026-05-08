Wegen Straßenarbeiten wird die Schmiedgasse in Frankenthal ab 11. Mai voll gesperrt. Auch mehrere Buslinien und Haltestellen seien betroffen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Sperrung wird demnach im Bereich der Hausnummer 55 bis voraussichtlich 22. Mai eingerichtet. Während der Arbeiten im Auftrag der Stadt Frankenthal ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Von der Sperrung betroffen sind auch die Buslinien 464, 466 und 84. Die Haltestellen „Schmiedgasse“ und „Feierabendhaus“ können im gesamten Zeitraum nicht bedient werden. Fahrgastinformationen sollen rechtzeitig vor Ort angebracht werden.

Die Linie 464 wird über Eisenbahnstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Mörscher Straße umgeleitet. Die Haltestelle „Schmiedgasse“ wird zur „Schillerschule“ (Steig 2) verlegt. Die Haltestelle „Feierabendhaus“ entfällt.

Bei der Linie 466 erfolgt die Umleitung über Eisenbahnstraße, Neumayerring, Europaring und Benderstraße. Die Haltestellen „Schmiedgasse“ und „Feierabendhaus“ entfallen ebenfalls. Zusätzlich wird die Haltestelle „Mühlstraße“ angefahren.

Die Linie 84 wird über Eisenbahnstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Wormser Straße und Foltzring umgeleitet. Für die Haltestelle „Schmiedgasse“ wird im Foltzring auf Höhe der Hausnummer 8 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Dafür werden zwei Parkplätze vorübergehend gesperrt. Die Haltestelle „Feierabendhaus“ entfällt ersatzlos.

Weitere Informationen zu Baustellen im Stadtgebiet gibt es unter www.frankenthal.de/sperrungen.