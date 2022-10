Eine „vermutlich verwirrte“ Person hat nach Angaben der Polizei Frankenthal am Mittwochnachmittag in der Schmiedgasse einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten ausgelöst. Derjenige habe ohne erkennbaren Grund auf dem Dach eines Wohnhauses in der Nähe der Kreuzung Wormser Straße gestanden und Ziegel nach unten geworfen. Die Person sei leicht verletzt geborgen worden und werde in einem Krankenwagen behandel, erklärte ein Sprecher der Inspektion auf Anfrage der RHEINPFALZ. Passanten seien bei dem Zwischenfall keine zu Schaden gekommen. Der Ort des Geschehens war für den Einsatz der Drehleiter weiträumig abgesperrt.