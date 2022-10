[aktualisiert 18.45 Uhr] Ein vermutlich verwirrter 56 Jahre alter Mann aus Worms hat nach Angaben der Polizei Frankenthal am Mittwochnachmittag in der Schmiedgasse einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten ausgelöst. Er habe zunächst ohne erkennbaren Grund auf dem Dach eines Wohnhauses in der Nähe der Kreuzung Wormser Straße gestanden und Ziegel nach unten geworfen. Dann sei er aus etwa vier Meter Höhe vom Dach auf den Rasen im rückwärtigen Bereich des Anwesens gesprungen und habe sich dabei leicht verletzt, erklärte ein Sprecher der Polizei. Der Mann habe auf keinerlei Ansprache reagiert. Die Gründe für sein Verhalten seien unklar. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Blessuren trugen demnach auch drei Beamte davon. Diese stammten von herabfallenden Splittern. Zudem habe sich der Mann gegen den Zugriff der Polizisten gewehrt. Passanten seien bei dem Zwischenfall keine zu Schaden gekommen. Ein Auto sei leicht beschädigt worden. Der Ort des Geschehens war für den Einsatz, den die Feuerwehr mit ihrer Drehleiter unterstützte, weiträumig abgesperrt.