Ein betrunkener Radler hat am Freitagabend in der Schmiedgasse einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 59-Jährige mit seinem Rad den Gehweg. Als er auf die Straße fuhr, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, kollidierte er mit einem Pkw. Der Radler blieb dabei unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die verständigten Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Fahrradfahrer nach geltender Rechtsprechung ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig gilt und sich strafbar macht. In diesem Fall drohe auch einem Radler der Entzug der Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge.