Wenn der Rücken schmerzt, kann dies mehrere Ursachen haben. Mit möglichen Krankheitsbildern befasst sich ein Vortrag in der Reihe „Medizin im Dialog“ in der Stadtklinik.

Worin liegen die Hauptunterschiede eines Bandscheibenvorfalls und einer Verengung des Spinalkanals – zwei Erkrankungen, die die Wirbelsäule betreffen? Bei einer Spinalkanalstenose handelt es sich um eine Verengung des Wirbelkanals, in dem das Rückenmark vom Gehirn bis in den oberen Lendenbereich verläuft. „Als Folge degenerativer Veränderungen wird dieser Kanal mit zunehmendem Alter immer enger, sodass die Nerven eingeklemmt werden“, erläutert David Ohm. Der Facharzt für Neurochirurgie referiert beim Vortrag in der Reihe „Medizin im Dialog“ zusammen mit seinem Kollegen Salvador Reyes über dieses Thema. Beide Mediziner führen das Wirbelsäulenzentrum in Worms und sind Kooperationspartner der Stadtklinik.

Die in der Regel durch Verschleiß oder Knochenwucherungen hervorgerufene Verengung des Spinalkanals kommt nicht von heute auf morgen. „Es ist ein schleichender Prozess, bei dem die Symptome oft erst nach mehreren Monaten auftreten“, erklärt Ohm. Typisch für die Krankheit ist das sogenannte „Schaufensterphänomen“, wobei zumeist nach einer kurzen Gehstrecke ziehende Schmerzen samt Schwäche in den Beinen auftreten. Diagnostiziert wird die Stenose anhand bildgebender Verfahren, in bestimmten Fällen auch mittels elektrischer Reize (Elektroneurographie).

Schnelles Handeln nötig

Beim Bandscheibenvorfall, von dem häufig körperlich intensiv arbeitende Menschen heimgesucht werden, tritt die Bandscheibe über ihre natürliche Bewegungsgrenze nach hinten aus. Dadurch werden starke Rücken- und Beinschmerzen ausgelöst. „Es handelt sich um einen akuten Vorfall, der sich vorher nicht angekündigt hat“, verdeutlicht David Ohm. Schnelles Handeln sei geboten, da je nach Schwere auch Lähmungserscheinungen auftreten könnten.

Die beiden Neurochirurgen werden in ihrem Vortrag die verschiedenen therapeutischen Methoden beleuchten. Nicht jeder Patient muss nach einem Bandscheibenvorfall gleich unters Messer. Es gibt auch konservative Möglichkeiten, die Krankheit erfolgversprechend zu behandeln. David Ohm nennt beispielhaft Dehn- und Streckübungen, um die Rückenmuskulatur zu stärken. Daneben helfe meist auch eine Schmerztherapie. Lässt sich ein operativer Eingriff nicht vermeiden, wird dieser in aller Regel minimal-invasiv unter Einsatz von hochleistungsfähigen Mikroskopen durchgeführt.

In Sachen Prophylaxe rät der Neurochirurg zu viel Bewegung und sportlichen Aktivitäten, um die Flexibilität der Wirbelsäule zu erhalten. So hätten insbesondere langjährige Turner selbst im fortgeschrittenen Alter keine Rückenbeschwerden, berichtet David Ohm.

Termin

Vortrag „Unterschiede zwischen Bandscheibenvorfall und Enge des Spinalkanals“ mit David Ohm und Salvador Reyes, Fachärzte für Neurochirurgie, am Mittwoch, 1. April, 18 Uhr, im Erdgeschoss der Stadtklinik Frankenthal, Elsa-Brändström-Straße 1. Eintritt frei.

