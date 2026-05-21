Die Bewohner der Ostparksiedlung können aufatmen. Zu den Geruchsbelästigungen durch das Abwasserpumpwerk in der Straße Am Kanal soll es künftig nicht mehr kommen.

Die Abdeckung der zwei Förderschnecken, von denen die Emissionen ausgehen, und die Montage der Geruchsfilter werden aller Voraussicht nach im Juni über die Bühne gehen. Dies kündigte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss an. Eine Fachfirma aus Bingen werde die mit dem Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) abgestimmten Arbeiten ausführen. Die Betonoberflächen der Schneckentröge sind bereits saniert und neu beschichtet. Wenn alles klappt, soll die Anlage ab Juli wieder betriebsbereit und die Geruchsbelästigung beendet sein.

Lange hat es gedauert, bis die Maßnahme realisiert wurde. Bereits im Sommer 2023 hatten sich Anwohner über die üblen Fäkalgerüche beschwert. Bei einem Ortstermin war festgestellt worden, dass der Gestank beim Einschalten der Schneckenpumpen entsteht. Der EWF führte dies auf die relativ langen Fließzeiten im vorgelagerten Kanalnetz und den sehr großen Durchmesser des Hauptsammlers von bis zu 1,70 Meter zurück.

Man kam überein, von den vier Schnecken, die das Abwasser fördern, die beiden, die nach einer Trockenwetterperiode zuerst anlaufen, mit glasfaserverstärktem Kunststoff abzudecken. Zudem wurde eine Zwangsentlüftung mit dem Einbau einer Aktivkohlefilterpatrone vorgesehen. Im EWF-Wirtschaftsplan sind für die Maßnahme 80.000 Euro bereitgestellt worden.