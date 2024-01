Vietnamesisch-asiatische Küche bietet das Restaurant „Michio“, das im Dezember in der Schlossergasse 7 neu eröffnet hat. Mit ihrem ersten eigenen Lokal hat sich Inhaberin Hang Ngoc Le einen Traum erfüllt. Der Name kommt aus dem Japanischen und bedeutet „starke Frau“.

Hang Ngoc Le ist gelernte Krankenschwester. 2011 kam die Vietnamesin nach Deutschland und war lange Jahre in Frankfurt in der Gastronomie tätig. Ihr eigenes Restaurant in der Schlossergasse führt sie als Familienbetrieb gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Bruder und der Tante. Die Küche ist mit „Sushi und Asian Fusion“ treffend umschrieben und vereint Rezepte so unterschiedlicher Länderküchen wie denen aus Japan, China, Thailand und Vietnam.

Wie Hang Ngoc Le berichtet, gibt es Fingerfood wie frisch gemachte vietnamesische Frühlings- und Sommerrollen, Kokossuppe, Kimchi-Suppe und Reisgerichte sowie Fleisch in zahlreichen Variationen. Zudem werden neun verschiedene Salatkreationen angeboten, darunter sind solche mit Mango, Glasnudeln, Seealgen und flambiertem Thunfisch. Die Sushi-Häppchen werden von Hand gerollt, zu Platten zusammengestellt und mit Trockeneisnebel effektvoll serviert. Eine besondere Spezialität sind laut der Inhaberin Gerichte mit Schweinefleisch, das über Holzkohle gegrillt wurde. Auf der Getränkekarte fallen besonders die alkoholfreien Cocktails mit Eistee auf. Diese werden mit Sirup, Sodawasser und Obst frisch angesetzt.

Täglich wechselnde Mittagsgerichte

Im Gastraum des rund 100 Quadratmeter großen Lokals gibt es elf Tische, an denen insgesamt 40 Gäste Platz haben. Im Sommer soll die Außenterrasse eröffnet werden. Neben der regulären Karte gibt es täglich wechselnde Mittagsgerichte, bei denen ein Softdrink im Preis enthalten ist. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen und per Lieferservice.

Kontakt

„Michio – Sushi und Asian Fusion“, Schlossergasse 7, Telefon 06233 3537263 und 0152 29451291. Geöffnet montags bis donnerstags, 11.30 bis 15 Uhr und 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags, 11.30 bis 15 Uhr und 17 bis 22.30 Uhr, sowie sonntags, 12 bis 21 Uhr.