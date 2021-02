Das Schloss und den umliegenden Park im Wormser Stadtteil Herrnsheim erhalten und mit kulturellen Veranstaltungen beleben: Das ist das Ziel eines Fördervereins, der sich im Oktober gegründet hat. Mitstreiter sind willkommen.

„Dornröschens Erwachen erforderte nur einen Prinzen, unser Herrnsheimer Schloss braucht viele Begeisterte, um die Kulisse mit kulturellen Projekten zu beleben“, so wirbt der junge Förderverein Schloss & Park Herrnsheim um Mitglieder. Ziele der aktuell 25 Ehrenamtlichen sind die Instandsetzung, die denkmalgerechte Erhaltung und angemessene Nutzung der ehemaligen Residenz der Familie von Dalberg. Man wolle die Bekanntheit des Herrnsheimer Schlosses mit seinem für die Region einzigartigen Empirestil noch weiter steigern. Der das Gebäude umgebende Englische Landschaftsgarten müsse als Denkmal und Kunstwerk anerkannt werden. Der Verein versteht sich laut seiner Vorsitzenden Stephanie Andres-Hummel als Bindeglied zwischen interessierter Öffentlichkeit und der Stadt Worms und will ideelle und finanzielle Unterstützung bieten, wo öffentliche Mittel nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. „Das ist ein Mammutprojekt“, sagt sie. Denkbar seien kulturgeschichtliche und künstlerische Aktionen wie Spezialführungen, Vorträge, Sonderausstellungen, Konzerte und Theaterprojekte. Durch Spenden sollen auch weitere historische Ausstattungs- und Ausstellungsstücke angekauft werden. „Für so etwas fehlt das Fördergeld“, erläutert Andres-Hummel. Forschungsarbeiten rund um das Herrnsheimer Schloss wolle man unterstützen.

