Die Verhandlungen um Interessenausgleich und Sozialplan für die Belegschaft der Albert Frankenthal GmbH sind beendet. IG Metall äußert nun Kritik am Verhandlungsstil.

Am Dienstag kam es in den Verhandlungen um Interessenausgleich und Sozialplan für die letzten 75 Mitarbeiter der Albert Frankenthal GmbH zu einer Einigung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern. Trotz des Abschlusses zeigt sich Gewerkschaft IG Metall unzufrieden mit der Art der Verhandlungsführung. „Es war ein schwieriger Verhandlungsweg“, sagt Mathias Franz, Politischer Sekretär der Geschäftsstelle Ludwigshafen-Frankenthal auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Art und Weise, wie der Würzburger Druckmaschinenhersteller verhandelt habe, sei von der Gewerkschaft als wenig wertschätzend gegenüber der Belegschaft empfunden worden.

Beispielsweise sei immer wieder mit dem Szenario gedroht worden, die Verhandlungen scheitern zu lassen und den Vorgang über eine Einigungsstelle abzuwickeln. „Dann wäre ein Richter eingesetzt worden“, erklärt Franz die Vorgehensweise in solch einem Fall. Das hätte Auswirkungen auf die Höhe der Abfindungen haben können.

IG-Metall-Vertreter: „Das kenne ich so nicht“

Auch sei auf Fragenkataloge des Betriebsrats immer mit Gegenfragen reagiert worden. „Alles zu hinterfragen, was wir wissen wollen, das kenne ich so nicht“, sagt Franz. Das habe zu Verzögerungen bei den Verhandlungen geführt. Dennoch seien diese vergleichsweise schnell zum Ende gebracht worden.

Der Zeitrahmen war auch denkbar knapp: Ende Januar hatte der Mutterkonzern aus Würzburg, die Koenig & Bauer AG, in einer Pressemitteilung angekündigt, das Frankenthaler Werk bereits Ende Mai schließen zu wollen. Über Details zu Interessenausgleich und Sozialplan möchte die Gewerkschaft nichts sagen, ehe nicht die Belegschaft in einer Betriebsversammlung am Freitag informiert wurde.

Belegschaft muss Nachfolger einarbeiten

Über ein weiteres Ärgernis spricht Mathias Franz aber doch: Die Regelung für die Einarbeitung der Nachfolger. Koenig & Bauer hatte angekündigt, dass ein Teil der Produktion von Walzen und Walzenkernen künftig vom Würzburger Hauptsitz aus durchgeführt wird. Dass Mitarbeiter aus Frankenthal übernommen werden könnten, hatte der Druckmaschinenhersteller von vornherein ausgeschlossen.

Nun ging es hinter den Kulissen darum, dass die Frankenthaler Belegschaft jene Kollegen einarbeiten muss, die bestimmte Aufgaben künftig von Würzburg aus erledigen. Es hat laut IG Metall seitens der Arbeitnehmerseite eine „realistische Planung“ für dieses Szenario gegeben. Koenig & Bauer sei das aber zu lange gewesen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass im nun verlangten Zeitrahmen eine Einarbeitung der neuen Kollegen nicht funktionieren kann.

Koenig & Bauer teilte auf RHEINPFALZ-Anfrage zur Einigung und den vorangegangenen Verhandlungen lediglich mit, dass man sich dazu nicht äußern möchte, ehe nicht die Belegschaft durch den Betriebsrat sowie die IG Metall informiert wurde.