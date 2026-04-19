Die Albert Frankenthal GmbH soll bis Ende Mai schließen. Seit Wochen wird hinter den Kulissen über einen Ausgleich für die Belegschaft verhandelt. Das ist der aktuelle Stand.

Der Aufsichtsrat der Koenig & Bauer AG, früher in Frankenthal bekannt unter der Abkürzung KBA, beschloss im Januar, dass der Produktionsstandort Frankenthal für immer schließen soll – noch in diesem Jahr. Bis zum 31. Mai soll der Betrieb stillgelegt werden, so die Zielvorgabe. Wenn es so kommt, endet die Geschichte der ältesten noch bestehenden Frankenthaler Fabrik aus dem Zeitalter der Industrialisierung.

Betroffen davon sind 75 Mitarbeiter, die ihre Arbeit verlieren werden. Für die wird seitdem zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern ein Sozialplan und ein Interessenausgleich ausgehandelt. Der Mutterkonzern mit Sitz in Würzburg antwortet auf eine RHEINPFALZ-Anfrage zum aktuellen Stand lediglich, man dürfe sich während laufender Verhandlungen nicht äußern.

Stadt versucht, Mitarbeiter zu vermitteln

Kurz nach Bekanntwerden der Schließungspläne bekundeten mehrere Politiker Solidarität mit den Beschäftigten, unter anderem äußerte sich Frankenthals Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent Nicolas Meyer ( FWG). Im Januar teilte er mit, dass er sich in Gesprächen dafür einsetzen will, dass den Mitarbeitern „verlässliche und gangbare Perspektiven aufgezeigt werden“.

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Auf Anfrage beim Rathaus, was aus der Ankündigung geworden ist, heißt es, dass OB Meyer „in engem und fortlaufendem Austausch mit dem Unternehmen und weiteren Beteiligten“ steht. Meyer habe frühzeitig Unterstützungsangebote eingebracht. „Unter anderem hat die Stadtverwaltung gezielt passende Stellenangebote identifiziert und an das Unternehmen übermittelt, um den Übergang für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv zu unterstützen“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit.

Werkbänke für Frankenthaler Schulen?

Der OB habe darüber hinaus bei Gesprächsformaten wie dem Business Lunch bei Frankenthaler Unternehmen für die Beschäftigten der Albert Frankenthal GmbH geworben. „Die Stadt übernimmt hierbei auf Wunsch eine vermittelnde und koordinierende Rolle“, so die Sprecherin.

Eine weitere Idee der Stadt, die an die Albert Frankenthal GmbH herangetragen wurde: Ausstattungsgegenstände wie beispielsweise Werkbänke könnten an Schulen im Stadtgebiet übergeben werden. Diese Idee werde aktuell geprüft.

IG Metall: Einigung in dieser Woche möglich

Die RHEINPFALZ konnte auch mit Arbeitnehmervertretern der IG Metall sprechen, die an den laufenden Verhandlungen beteiligt sind. Birgit Mohme, Bevollmächtigte der Geschäftsstelle Ludwigshafen-Frankenthal, teilt mit, dass die Verhandlungen für einen Vorgang dieser Art vergleichsweise schnell vorangingen. Wichtig sei der Gewerkschaft gewesen, dass man trotz der knappen Frist bis Ende Mai genug Zeit bekommen hatte, die Unterlagen einsehen zu können.

Mathias Franz, Politischer Sekretär der Geschäftsstelle Ludwigshafen-Frankenthal, teilt auf Anfrage mit, dass zwar Detailfragen noch offen seien. Es könne aber sein, dass Anfang kommender Woche eine Einigung erzielt wird. Franz betont, dass zum derzeitigen Zeitpunkt der Verhandlungen auch ein Scheitern noch möglich sei.

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Über die Schließungspläne hatte Koenig & Bauer erstmals Ende Januar in einer Pressemitteilung informiert. Für Gewerkschaftsvertreter kam die Ankündigung damals überraschend. Demnach soll auch der Betriebsrat der Albert Frankenthal GmbH davon überrascht worden sein.

Koenig & Bauer begründet die Schließungspläne mit einem Verlust der Wirtschaftlichkeit des Standorts. Die Produkte, die in Frankenthal hergestellt werden, hätten sich auf dem Markt zu sogenannten Commodity-Gütern entwickelt. Also Güter, die kein Alleinstellungsmerkmal mehr aufweisen und von vielen verschiedenen Anbietern produziert werden können.

Das Würzburger Unternehmen erklärte im Januar auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die Nachfrage nach Walzen stark zurückgegangen sei, die Strukturkosten aber hoch seien. Ein weiteres Argument des Druckmaschinenherstellers: Der Mietvertrag der Fertigungshalle läuft aus.

Stadt unterstützt bei Nachnutzung des Geländes

Seit Anfang des Jahrzehnts ist das früher als KBA bekannte Unternehmen nicht mehr Eigentümerin des Grundstücks an der Lambsheimer Straße. Walzen produzierte man fortan dort nur noch als Mieterin.

Auch in der Frage einer möglichen Nachnutzung mischt die Stadt mit. „Die städtische Wirtschaftsförderung bringt sich jedoch auch hier aktiv ein, begleitet den Prozess eng und setzt sich für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Nutzung des Standorts ein“, sagt eine Sprecherin der Stadt. Das Gelände befindet sich derzeit in Privatbesitz; der Eigentümer zeigte sich Ende Januar ebenfalls überrascht von der Nachricht.