Der Schlemmerblock-Award für das Jahr 2026 geht unter anderem an zwei Betriebe in Frankenthal. Das hat die Wormser Firma VMG mitgeteilt, die den Schlemmerblock verkauft. Demnach ist zum wiederholten Mal das syrische Restaurant Xoxo von den Nutzern des Gutscheinhefts zum Lieblingsteilnehmer in der Region Worms/Frankenthal gewählt worden. In ihrer Mitteilung preist die Marketingfirma die „kreative Küche mit urbanem Flair“ des Xoxo.

Der zweite Betrieb, der in Frankenthal die Auszeichnung bekommt, sind die Lux Kinos Frankenthal. Diese hätten ihre Besucher „mit einem rundum gelungenen Kinoerlebnis überzeugt“, so VMG.

Die Auszeichnung basiere auf den Bewertungen der Schlemmerblock-Nutzer, die im Laufe des Jahres ihre Eindrücke und Erfahrungen abgegeben hätten, teil VMG mit. Betriebe mit besonders positiver Resonanz erhalten den Schlemmerblock-Award als sichtbares Zeichen der Anerkennung.