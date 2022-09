Noch 80 junge Damen befinden sich aktuell in der Vorauswahl zum Miss-Germany-Wettbewerb. Mit dabei: die Ludwigshafenerin Elif Özkan. Uns hat sie erzählt, warum die Schönheitskonkurrenz für sie eine zeitgemäße Plattform geworden ist. Zum Interview geht's hier.

Gute Nachrichten in Krisenzeiten: Bis Ende kommenden Jahres sollen die Gaspreise für Kunden der Stadtwerke Frankenthal stabil bleiben. Warum das möglich ist, erklären wir hier.

Konkretes sollte es am Mittwoch eigentlich im Zusammenhang mit dem von der Sparkasse geplanten Quartier in Speyer geben. Die endgültige Entscheidung, wie das Projekt aussehen soll, wurde vertagt. Sie fällt nun zwischen drei Entwürfen. Gründe für die Verschiebung, finden Sie hier.

Als DJ muss man nicht nach Berlin ziehen, um erfolgreich zu sein. Das geht auch von Schifferstadt aus, sagt Jannis Schreiner, den viele als DJ Olde kennen. Schifferstadt ist eben cool. Und deshalb gibt es dort bald eine große Party. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mit „Jobs for Future“ öffnet in Mannheim die größte Messe für Aus- und Weiterbildung in der Metropolregion ihre Tore. 300 Aussteller sind angekündigt. Mehr zum Angebot erfahren Sie hier.