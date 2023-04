Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach langer Corona-Pause gastierte am Freitagabend das Lambsheimer Schlappschnuut-Theater im Bürgerhaus Heßheim. Ulrike Lotterhoß und Peter Gutschalk spielten sich durch die Premiere ihres neuen Mundart-Programms „S’ liegt was in de Luft“.

Am Anfang war der Swing: Ganz in Schwarz und mit der Parole „Muddasprooch“ über der Brust, tanzten sich Ulrike Lotterhoß und Peter Gutschalk im Stil klassischer Entertainer