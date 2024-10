Der finanzielle Schaden durch Verstöße bei der Vergabe von Aufträgen für Bau und Sanierung städtischer Kitas und Schulen könnte deutlich höher ausfallen als bislang bekannt. Der Stadt könnte eine hohe Summe an Fördergeldern des Landes entgehen, weil die Voraussetzungen womöglich in schwerwiegendem Ausmaß missachtet worden sind. Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) hat am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Sicherheit über den Stand der Dinge informiert.

Welchen Grund das Bildungsministerium für das Einfrieren von Geld nennt, welche Fälle es gibt, wie die Verwaltung die Vorfälle begründet und was mittlerweile mit den Verantwortlichen passiert ist, können Sie hier lesen.