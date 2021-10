Ungebetene Besucher haben am Freitagabend bei einer Privatparty in der Nähe des Strandbads für Ärger gesorgt: Die Männer seien dort aufgetaucht und hätten Gäste erst bedroht und dann geschlagen, berichtet die Polizei. Den Beamten zufolge war das Trio über einen Zaun an den Ort der Feier gelangt. Nach der Rauferei verschwanden die Unbekannten wieder. Eine anschließende Suche nach den Schlägen blieb offenbar ohne Erfolg. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.