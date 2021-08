Die Polizei in Worms wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Nähe des Hauptbahnhofs gerufen. Ein 33-jähriger Wormser wurde von seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht geschlagen, sodass er eine blutige Lippe davontrug. Der Schläger verletzte sich an der rechten Hand, vermutlich durch eine zerbrochene Glasflasche. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Schläger zunächst flüchtig, wurde aber in der Nähe gestellt. Weil er die Beamten beleidigte, bedrohte und bespuckte, wurde er gefesselt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Eine eingehendere Behandlung lehnte er ab. Weil er immer aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen. Als die Beamten bemerkten, dass der 30-Jährige auch im Genitalbereich eine Schnittverletzung aufwies, wurde er ins Klinikum gebracht und ärztlich versorgt. Auch dort beleidigte er die Beamten und drohte ihnen mit dem Tode. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Er hat nun mit einem Verfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu rechnen.