Die Polizei meldet einen Streit vor einer Bar in der Schmiedgasse, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag eskaliert ist. Gegen 0.45 Uhr waren die Beamten zu einer Schlägerei gerufen worden, bei der sich vier Personen gegenseitig Verletzungen zufügten, zum Teil in den Gesichtern. Den Hauptbeschuldigten, einen 26-jährigen polizeibekannten Frankenthaler, konnten Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Bei der Befragung beleidigte der 26-Jährige eine Beamtin laut Bericht aufs Übelste. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und erst in den Morgenstunden wieder entlassen, Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.