Bei einer Schlägerei unter Einsatz von Holzlatten, Stuhlbeinen und ähnlichen Gegenständen wurde am Sonntagnacht in der Wormser Innenstadt eine Person leicht verletzt. Laut Polizei wurde sie am Sonntag gegen 0.30 Uhr durch mehrere Zeugen informiert, dass in der Ludwigstraße im Bereich einer Shell-Tankstelle eine Schlägerei im Gange sei. Eine zufällig vorbeifahrende Streife habe zwei Personengruppen ausmachen können, die scheinbar mit allem aufeinander einschlugen, was sie gerade hatten greifen können. Die rund 15 Personen hätten unter Einsatz von Reizstoffspray getrennt werden müssen. Bis auf zwei haben alle an der Schlägerei Beteiligten flüchten und trotz sofortiger Fahndung nicht mehr gestellt werden können. Mehrere Schlagwerkzeuge stellten die Beamten sicher. Noch unklar sind laut Polizei Ursache und Tathergang, eine Kamera an der Tankstelle müsse allerdings noch ausgewertet werden.