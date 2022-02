Warum es am Freitagabend um 21.45 Uhr in der Mahlastraße in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen kam, kann die Polizei nicht sagen. Laut Bericht wurde ein 17-jähriger Frankenthaler von einer unbekannten männlichen Person geschlagen und getreten. Der Beschuldigte war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort. Die Personen würden sich lediglich vom Sehen kennen, heißt es im Bericht. Einen Grund für die Auseinandersetzung gebe es nicht. Der 17-jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.