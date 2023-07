Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

26 Mal verdonnerten Richter einen Frankenthaler bereits wegen diverser Delikte zu Geld- oder zu Haftstrafen. Am Montag ist am Amtsgericht das 27. Urteil gefallen. Eine Schlägerei in einer Bäckerei verlängert die Liste geahndeter Taten. Für die ihm angelastete Körperverletzung muss der Mann 1800 Euro zahlen.

Wie Richter Thomas Henn berichtete, kommt der Angeklagte günstiger weg, denn er hatte einen Strafbefehl über 4800 Euro bekommen, gegen den er Einspruch einlegte. Trotz der nun geringeren