Wegen Körperverletzung muss sich ein 52-jähriger Frankenthaler am Montag, 3. Juli, vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, im August 2022 in Frankenthal in einer Bäckereifiliale mit einem weiteren Kunden darüber in Streit geraten zu sein, wer als Nächstes zu bedienen sei. Laut einer Pressemitteilung des Gerichts wird dem 52-Jährigen vorgeworfen, im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit den Fäusten auf den anderen Kunden eingeschlagen und diesen mit einem Stuhl gestoßen zu haben. Die Gerichtsverhandlung beginnt um 9.30 Uhr im Saal 13.