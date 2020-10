Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist es am späten Samstagabend im Metznerpark in Frankenthal gekommen. Als die Polizei dort eintraf, wollte nach Angaben der Inspektion jedoch niemand über das reden, was gerade vorgefallen war. Ein 34-jähriger, der leicht verletzt angetroffen worden sei, habe sogar eine medizinische Versorgung abgelehnt, heißt es im Bericht dazu. Weitere Personen hätten sich als Unbeteiligte ausgegeben, und andere seien bereits geflüchtet gewesen. Die „Sachverhaltsaufnahme“ gestalte sich daher „schwierig“, teilte die Inspektion mit. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.