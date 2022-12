Drei Männer wurden am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr bei einer Schlägerei am Rande des Hallenfußballturniers in der Halle Am Kanal in Frankenthal verletzt. Im Anschluss an eine Teambesprechung sollen ein 27- und ein 29-jähriger Spieler vor der Umkleidekabine ihres Teams von drei Männern angegriffen worden sein. Die Täter haben laut Polizei vor der Kabine gewartet und direkt auf die Spieler eingeprügelt. Unbeteiligte Dritte hätten daraufhin eingegriffen und die Prügelei beendet. Die drei Angreifer zogen sich laut Bericht zurück und wurden von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei nicht mehr angetroffen. Die beiden Spieler sowie ein weiterer Mannschaftskamerad erlitten überwiegend leichte Verletzungen im Kopfbereich, die sie jedoch laut Polizei nicht vor Ort begutachten ließen. Warum es zu der Auseinandersetzung kam und wie die Tat genau ablief, muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer Hinweise zu Tätern und Tathergang geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.