Mit einer Platzwunde am Kopf und Schwellungen im Gesicht hat ein Passant nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen einen 22 Jahre alter Briten in der August-Bebel-Straße angetroffen. Die Beamten haben nach ersten Ermittlungen den Verdacht, dass ein 20-jähriger Bekannter dem Mann die Verletzungen zugefügt haben dürfte. Sie suchen deshalb Zeugen eines möglichen handfesten Streits, der gegen 5 Uhr in der Innenstadt stattgefunden haben müsste. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.