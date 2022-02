Ein Streit über eine Arbeitsbescheinigung endete am Montagmittag in Frankenthal mit Handgreiflichkeiten. Weil ein 37-Jähriger einem 56-Jährigen nicht wie gewünscht das Dokument ausgestellt und diesen stattdessen von seinem Grundstück in der Eisenbahnstraße verwiesen habe, soll der Ältere im Gehen seinen Unmut über das Verhalten geäußert haben. Der 37-Jährige sei ihm gefolgt und habe den Mann mit der Hand gegen den Hals geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, sollen unbeteiligte Zeugen die beiden getrennt haben, um weitere Körperverletzungen zu verhindern.