Die Sanitärräume im Schlachthausweg, die von den Friedhofsbeschäftigten genutzt werden, sind in einem schlechten Zustand. Einer rund 350.000 Euro teuren Sanierung hat der Betriebsausschuss am Montag einstimmig zugestimmt.

Das Gebäude, das zur ehemaligen Friedhofsgärtnerei gehörte, stammt aus dem Jahre 1966 und wurde 2006/07 für eine sogenannte Schwarz-Weiß-Nutzung umgebaut. Gemeint ist damit die Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung. Weil die Räume aber nicht ausreichend gelüftet werden können, gibt es seit einigen Jahren in den Duschbereichen gravierende Probleme mit Schimmel. Zum Teil hat dieser laut Stadt schon die Fliesen unterlaufen. Zudem sind die Duscharmaturen veraltet und in keinem guten Zustand. Weil die in den 1970er-Jahren verlegte Wasserzuleitung in der Bodenplatte verläuft, gibt es massive Druckverluste.

Im Ausschuss gab es dementsprechend – auch aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes – keinen Zweifel an der dringenden Notwendigkeit der Sanierung. Sie umfasst im Wesentlichen den Einbau einer zentralen Lüftung, neuer Armaturen und einer Wasserzuleitung. Ferner sollen die Fliesen und die Abhangdecken erneuert werden. In den Bädern und Toiletten werden alle Steckdosen, Lampen und Bewegungsmelder ausgetauscht. Darüber hinaus sollen aus energetischen Gesichtspunkten die Leuchtstofflampen durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Umkleide im Container

Da die Räume während des Umbaus nicht genutzt werden können, werden Sanitär- und Umkleidecontainer angemietet und auf dem Betriebshof im Schlachthausweg aufgestellt. Zu diesem Zweck wird eine abgewirtschaftete Wellblechabdeckung abgerissen. Die Arbeiten erledigt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) in Eigenregie. Die Vergabe der Arbeiten soll laut Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Juni oder Juli erfolgen. Mit der Sanierung, die rund vier Monate in Anspruch nehme, soll im August begonnen werden.