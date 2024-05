Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von den jetzigen Viertklässlern werden nach den Sommerferien insgesamt 413 Kinder an weiterführende Schulen in Frankenthal wechseln. Die Waldorfschule, die Realschule Plus in Bobenheim-Roxheim, das Kurpfalzgymnasium in Mannheim, die Integrierten Gesamtschulen in Edigheim und Grünstadt sowie Förderschulen werden künftig 13 Schüler besuchen.

Diese Zahlen wurden auf der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses vorgelegt. Für die Friedrich-Ebert-Realschule plus sind bisher 46 Schüler gemeldet. Wie Schulleiter