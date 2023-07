Bei einer abwechslungsreichen Feier erhielten 171 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Friedrich-Schiller-Realschule plus vergangene Woche ihre Abschlusszeugnisse: 53 Mal für die Berufsreife und 118 Mal für den Qualifizierten Sekundarabschluss I.

Rektor Dieter Jäger betonte die besondere Lage von Schule heute und beleuchtete, was alles in diesem Schuljahr „nicht normal“ gelaufen sei. Er erwähnte dabei nicht nur Negatives, sondern vor allem viel Positives, wie das große Engagement der Lehrer und vieler Schüler, das heute nicht mehr als „normal“ angesehen werden könne. Er gratulierte den Schülern zu ihrem Erfolg. Diesen sollte man vor allem an Zufriedenheit, Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft festmachen – weniger an guter Leistung oder Geld.

Karl-Heinz Kaiser, Vorsitzender des Schulelternbeirats, versetzte sich in seinem Grußwort in die Schüler hinein und zog aus deren Sicht Bilanz ihrer Schulzeit. Schülersprecher und Schülerinnen des Abschlussjahrgangs blickten positiv auf die Jahre an der Schiller-Realschule plus. Aber es wurde nicht nur geredet: Der Abend war mit verschiedensten unterhaltsamen Beiträgen der Jugendlichen gespickt. Zunächst gab es ein heiteres Kinderbilderraten für Schüler und Lehrer: Welcher Pädagoge könnte wohl dieses süße Kleinkind mit den großen Augen gewesen sein?

Danach gelang es Zehntklässerin Katharina Sommerfeld mit ihrem Liedbeitrag „You say“, die Anwesenden ebenso zu begeistern wie die Klasse 10f mit ihrer perfekt choreographierten Tanzeinlage „Mr. World-Wide“. Nach den Ehrungen für herausragenden Leistungen in verschiedenen Fachbereichen verabschiedete die 10g mit einem schwungvollen „Und wenn wir geh'n“ alle in die Pause. Danach wurden bei kleinen individuellen Feiern von den Klassenlehrern die Zeugnisse überreicht.

Absolventen

Berufsreife: 9a: Zahid Kasvir Allen, Salvatore Baglieri, Noah-Joel Bittner, TalhaCekerek, Nico Ehrensberger, Iven Noel Flohn, Ester Gomann, Nikita Haurylau, Dorian Herzog, Selina Hoffmann, Justin Memedovic, Elmir Murtezi, Elmire Murtezi, Noyan Oskay, Kevin Roscher, Elena Saeidmehr, Alina-Cheyen Seufert, Sami Türkay, Mankirt Virk, Janis Werwein, Burak Yilmaz – 9b: Mastanov Bekirov, Michelle Berle, David Covaci, Eliza Derguti, David Galling, Maximillian Günther, Dorina Halmi, Masel Lamcja-Gavrila, Joana Morawietz, Sebastian Niedermaier, Felix Pletscher, Tim Schmidt, Dahud Soweidan, Yanitsa Stoyanova, Laura-Sophie Zitzmann – 9c: Sercan Badaci, Cellina Bellante, Dominique Brzakala, Dawid Bucki, Tyler-Anthony Heck, Ergis Isufi, Dakhel Jahel, Esmihan Karacayli, Nisa Koc, Erdem Kus, Giuliana Lopez Maltese, Ubejdulah Salihi, Mobin Saydkhani, Julian Schäfer, Klarens Toma, Ahmet Tosun, Tim Zusann. – Preisträger: Preis der Bildungsministerin: Elmire Mutezi – Klassenbeste: 9a: Nico Ehrensberger; 9b: David Covaci; 9c: Julian Schäfer.