Arbeitsaufträge per E-Mail, über die Plattform Moodle oder auf der Schulhomepage: Weil der Unterricht ausfällt, suchen Schulen aktuell neue Wege der Kommunikation. Die Corona-Krise könnte das Thema Digitalisierung weiter voranbringen, glaubt der stellvertretende Rektor der Friedrich-Schiller-Realschule plus in Frankenthal. Dabei hat seine Schule schon einen entscheidenden Vorteil.

„Wir arbeiten schon sehr lange an der Digitalisierung“, sagt Steffen Vey, stellvertretender Schulleiter und im Kollegium Ansprechpartner für dieses Thema. Die Stadt als Schulträger